今年デビュー15周年を迎えるシンガーソングライターの Ms.OOJA が、キャリア史上最大規模となる挑戦として 大阪城ホール での単独公演を開催することを発表し、あわせて本公演のキービジュアルおよびティザー映像を公開した。Ms.OOJA（読み：ミス・オオジャ）は、2011年2月16日に「It’s OK」でユニバーサルシグマよりメジャーデビュー。以降、精力的なライブ活動を重ね、唯一無二の歌声と表現力で多くのファンを魅了し続けてきた