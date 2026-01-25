今年デビュー15周年を迎えるシンガーソングライターの Ms.OOJA が、キャリア史上最大規模となる挑戦として 大阪城ホール での単独公演を開催することを発表し、あわせて本公演のキービジュアルおよびティザー映像を公開した。

Ms.OOJA（読み：ミス・オオジャ）は、2011年2月16日に「It’s OK」でユニバーサルシグマよりメジャーデビュー。以降、精力的なライブ活動を重ね、唯一無二の歌声と表現力で多くのファンを魅了し続けてきた。本日UMEDA CLUB QUATTROにて開催された「Ms.OOJA OFFICIAL FANCLUB EVENT〜おじゃファミ会 vol.5〜」ツアーファイナルのステージにて、デビュー15周年を記念したスペシャルライブを2026年10月18日（日）に大阪城ホールで開催することをサプライズ発表。これまで数多くのステージを経験してきたMs.OOJAにとって、本公演はキャリアの集大成とも言える、最大の挑戦となる。

本公演のタイトルは「Ms.OOOOOJA ! 〜あたらしい景色をみにいこう〜」。「応援してくれているファン全員を連れて、まだ見ぬ景色へ進みたい」という本人の強い想いから名付けられたもので、15周年という節目を越え、さらに前進していく決意が込められている。

あわせて公開されたキービジュアルは、毅然とした眼差しで前を見据えるMs.OOJAの姿が印象的な一枚。15周年イヤーを駆け抜ける覚悟と、大舞台に挑む並々ならぬ意気込みを感じさせる仕上がりとなっている。

さらに、本公演に向けて大阪の名所で撮影されたティザー映像も公開。ライブタイトルに込められた想いや、新たなステージへ踏み出すMs.OOJAの現在地を切り取った映像となっており、本公演への期待を一層高める内容となっている。

長年応援し続けてきたファンはもちろん、数々の名曲カバーをきっかけにMs.OOJAの音楽に触れてきたリスナーにとっても、これまでの歩みの集大成と、新たな可能性を同時に体感できる特別な一夜となるだろう。

なお、本日よりファンクラブ最速先行抽選受付がスタートしている。

【Ms.OOJA本人コメント】

あれから、4年と7ヶ月。お互い、いろいろあったね。

泣いていた日々も、こんな世界で一人きりだと思った夜もあった。ここに来るまでに、きっとたくさん傷ついた。

それでも、あのとき見た景色が、いまも胸のどこかで光りつづけている。より高い場所から、またみんなと見たい。

いっしょに行こうよ。わたしが連れて行くから、ついてきて。

今度は、もっとすごい景色になるから。

Ms.OOJA

【大阪城ホール公演 詳細】

□Ms.OOJA 15th Anniversary Live 「Ms.OOOOOJA! 〜あたらしい景色をみにいこう〜」 会場：大阪城ホール（大阪府大阪市中央区大阪城3-1）日時：2026年10月18日(日) 16:00開場／17:00開演