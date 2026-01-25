ロッテの田中晴也投手（２１）が２５日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで自主トレを公開。４年目を迎える今季の開幕投手へ、意欲を示した。「初戦を任されるピッチャーになりたいなと思ってますし、もちろんそこは狙いたいなと思います」ときっぱり言い切った。昨季は右肘を痛めて８月に離脱するまで間隔を空けながら１３試合に先発。３勝５敗ながら防御率２・４８の好成績を残した。今季は球団からもローテーションを守ることを期