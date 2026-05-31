似て非なる道路上の「カメラ」高速道路や幹線道路を走行していると、道路の上に設置されたカメラに似た装置を目にすることがあります。こうした機械を見つけると「オービスではないか」と考え、とっさにブレーキを踏んでしまうドライバーもいることでしょう。【画像】「えっ…」 これが「オービスの見分け方」です！ 画像で見る！（22枚）しかし、道路上にあるカメラ型の装置がすべて速度違反を取り締まるものではなく、外見