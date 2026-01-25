［U-23アジア杯］日本 ４−０ 中国／１月24日／Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium置かれた立場は言われなくても分かっている。チームでは数少ないA代表経験者。誰よりも国際舞台を知っており、世界で戦う“基準”を理解している選手だった。大岩剛監督から10番を託され、副キャプテンも任された事実からも、期待値の高さが見て取れた。現地１月24日、サウジアラビアで開催されたU-23アジアカップの決勝でU-23日本