MVP¡õÂç²ñºÇÂ¿¤Î£´ÆÀÅÀ¤ÇU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕÏ¢ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£Î¶Ç·²ð¡£¡È10ÈÖ¡É¤¬¼¨¤·¤¿³Ê¤Î°ã¤¤¤È°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡ÎU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡ÏÆüËÜ £´¡Ý£° Ãæ¹ñ¡¿£±·î24Æü¡¿Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium
¡¡ÃÖ¤«¤ì¤¿Î©¾ì¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤AÂåÉ½·Ð¸³¼Ô¡£Ã¯¤è¤ê¤â¹ñºÝÉñÂæ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤ÇÀï¤¦¡È´ð½à¡É¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤«¤é10ÈÖ¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÇ¤¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤«¤é¤â¡¢´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤µ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ£±·î24Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤ÇU-23ÆüËÜÂåÉ½¤¬Ãæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£´¡Ý£°¤Ç´°¾¡¡£Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¹õÃì¤È¤Ê¤Ã¤¿MFº´Æ£Î¶Ç·²ð¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤¬¡¢Ï¢ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç£³¥´¡¼¥ë¡£¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ï¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤Î£²»î¹ç¤ÏÌµÆÀÅÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢²ù¤·¤µ¤â³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÝµÊ°¤òÀ²¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¡È10ÈÖ¡É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷»þ¤Ï£´¡Ý£´¡Ý£²¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¡¢¹¶·â»þ¤Ï£´¡Ý£³¡Ý£³¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÌöÆ°¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±»î¹ç¿ô¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÃæÈ×¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àMFÂç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¡Ë¤ÈÀäÌ¯¤ÊÏ¢·¸¤ò¸«¤»¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¤¿¡££²¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿27Ê¬¤Ë¤ÏÂç´Ø¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¸«Éñ¤¦¤Ê¤É¡¢ÎÉ¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¹¶·â¤Ë¥ê¥º¥à¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¤Î¶¯ÅÙ¤È¼Á¤ÏÍî¤Á¤º¡¢59Ê¬¤Ë¤ÏPK¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î£³ÅÀÌÜ¤òÃ¥¼è¡£FW¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¡Ê¶Í°þ²£ÉÍÂç¡Ë¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤ò¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊPK¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ë¥Á¡¼¥à¤Î»ØÌ¾Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï£²¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤ÏÅÀ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Èà¤âÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç·è¤á¤è¤¦¤È¡×
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£´ÆÀÅÀÌÜ¡£º´Æ£¤â´Þ¤á¤Æ£´¿Í¤¬¥È¥Ã¥×¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¥Ù¥È¥Ê¥àÂåÉ½¤ÎFW¥°¥¨¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¡¦¥Ð¥¯¤È¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï½Ð¾ì»þ´Ö¿ô¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤ÆÆÀÅÀ²¦¤ÎºÂ¤Ï¾ù¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç²ñMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñÁ°¤«¤éº´Æ£¤Ï»ö¤¢¤ëÅÙ¤Ë¡¢¡Ö·ë²Ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀ®ÀÓ¤â¤À¤¬¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡È¿ô»ú¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥´¡¼¥ë¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÏÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤Ç¤Ï´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¡¢·èÄêµ¡¤òÆ¨¤·¤Æ±äÄ¹Àþ¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î£´¥´¡¼¥ë¤ÈMVP¤ÏÀ®Ä¹¤ò¼¨¤¹¾å¤Ç¤âÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö·ë²Ì¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¡ÊÂåÉ½¤ÎÂç²ñ¤Ç¡Ë¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤òÂ¿¤¯¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ®²Ì¤ò´¶¤¸¤¿¤·¡¢À®Ä¹¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡·ë²Ì¤Ç¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£Âç²ñ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«³Ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡¢»î¹çÃæ¤ËÌ£Êý¤Ø¤ÎÍ×µá¤Ï¤è¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¼¤ò¹Ó¤²¤Æ¤è¤ê¹â¤¤´ð½à¤òµá¤á¤ë»Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸ÀÆ°¤ÏAÂåÉ½¤ò·Ð¸³¤·¤ÆWÇÕ¤òÌÜ¤¶¤¹Î©¾ì¤Ç¤¢¤ë¼Ô¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹â¤¤´ð½à¤Çµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç²ò·è¤ò¤·¤¿¤¤¡Ê¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×
¡¡Ãæ¹ñ¤È¤Î·è¾¡Á°Æü¤Ë¤âº´Æ£¤Ï¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼¨¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¡£¼þ¤ê¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¤¢¤ë¡×
¡¡º£¤Þ¤Ç¤âÃç´Ö¤ËÍ×µá¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¡ÈAÂåÉ½¡É¤ò·Ð¸³¤·¤¿°Ê¾å¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ¤¶¤¹¤Î¤Ï¼«Á³¤ÎÎ®¤ì¡£¤½¤¦¤·¤¿¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀÚâøÂöËá¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ê½Ð¤¹Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¨¤·¤¿³Ð¸ç¤È´ð½à¤ÏÂ¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢º´Æ£¼«¿È¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤¯¡¢º£Âç²ñ¤Î·ë²Ì¤ËËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££¶·î¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ½Ð¾ì¤òÁÀ¤¦19ºÐ¤ÎËÁ¸±¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Úµ»ö¡Û¡Ö²Ä°¦¤µ¤ÎÇË²õÎÏ¤¹¤²¤§¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×´äÞ¼¿¿Æà¤¬âÁ¤¤¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¡ª ·§Ã«¼Ó´õ¤È¡Ä
¡¡ÃÖ¤«¤ì¤¿Î©¾ì¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤AÂåÉ½·Ð¸³¼Ô¡£Ã¯¤è¤ê¤â¹ñºÝÉñÂæ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤ÇÀï¤¦¡È´ð½à¡É¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤«¤é10ÈÖ¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÇ¤¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤«¤é¤â¡¢´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤µ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç£³¥´¡¼¥ë¡£¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ï¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤Î£²»î¹ç¤ÏÌµÆÀÅÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢²ù¤·¤µ¤â³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÝµÊ°¤òÀ²¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¡È10ÈÖ¡É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷»þ¤Ï£´¡Ý£´¡Ý£²¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¡¢¹¶·â»þ¤Ï£´¡Ý£³¡Ý£³¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÌöÆ°¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±»î¹ç¿ô¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÃæÈ×¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àMFÂç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¡Ë¤ÈÀäÌ¯¤ÊÏ¢·¸¤ò¸«¤»¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¤¿¡££²¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿27Ê¬¤Ë¤ÏÂç´Ø¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¸«Éñ¤¦¤Ê¤É¡¢ÎÉ¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¹¶·â¤Ë¥ê¥º¥à¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¤Î¶¯ÅÙ¤È¼Á¤ÏÍî¤Á¤º¡¢59Ê¬¤Ë¤ÏPK¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î£³ÅÀÌÜ¤òÃ¥¼è¡£FW¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¡Ê¶Í°þ²£ÉÍÂç¡Ë¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤ò¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊPK¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ë¥Á¡¼¥à¤Î»ØÌ¾Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï£²¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤ÏÅÀ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Èà¤âÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç·è¤á¤è¤¦¤È¡×
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£´ÆÀÅÀÌÜ¡£º´Æ£¤â´Þ¤á¤Æ£´¿Í¤¬¥È¥Ã¥×¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¥Ù¥È¥Ê¥àÂåÉ½¤ÎFW¥°¥¨¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¡¦¥Ð¥¯¤È¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï½Ð¾ì»þ´Ö¿ô¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤ÆÆÀÅÀ²¦¤ÎºÂ¤Ï¾ù¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç²ñMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñÁ°¤«¤éº´Æ£¤Ï»ö¤¢¤ëÅÙ¤Ë¡¢¡Ö·ë²Ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀ®ÀÓ¤â¤À¤¬¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡È¿ô»ú¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥´¡¼¥ë¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÏÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤Ç¤Ï´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¡¢·èÄêµ¡¤òÆ¨¤·¤Æ±äÄ¹Àþ¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î£´¥´¡¼¥ë¤ÈMVP¤ÏÀ®Ä¹¤ò¼¨¤¹¾å¤Ç¤âÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö·ë²Ì¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¡ÊÂåÉ½¤ÎÂç²ñ¤Ç¡Ë¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤òÂ¿¤¯¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ®²Ì¤ò´¶¤¸¤¿¤·¡¢À®Ä¹¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡·ë²Ì¤Ç¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£Âç²ñ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«³Ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡¢»î¹çÃæ¤ËÌ£Êý¤Ø¤ÎÍ×µá¤Ï¤è¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¼¤ò¹Ó¤²¤Æ¤è¤ê¹â¤¤´ð½à¤òµá¤á¤ë»Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸ÀÆ°¤ÏAÂåÉ½¤ò·Ð¸³¤·¤ÆWÇÕ¤òÌÜ¤¶¤¹Î©¾ì¤Ç¤¢¤ë¼Ô¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹â¤¤´ð½à¤Çµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç²ò·è¤ò¤·¤¿¤¤¡Ê¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×
¡¡Ãæ¹ñ¤È¤Î·è¾¡Á°Æü¤Ë¤âº´Æ£¤Ï¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼¨¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¡£¼þ¤ê¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¤¢¤ë¡×
¡¡º£¤Þ¤Ç¤âÃç´Ö¤ËÍ×µá¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¡ÈAÂåÉ½¡É¤ò·Ð¸³¤·¤¿°Ê¾å¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ¤¶¤¹¤Î¤Ï¼«Á³¤ÎÎ®¤ì¡£¤½¤¦¤·¤¿¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀÚâøÂöËá¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ê½Ð¤¹Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¨¤·¤¿³Ð¸ç¤È´ð½à¤ÏÂ¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢º´Æ£¼«¿È¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤¯¡¢º£Âç²ñ¤Î·ë²Ì¤ËËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££¶·î¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ½Ð¾ì¤òÁÀ¤¦19ºÐ¤ÎËÁ¸±¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Úµ»ö¡Û¡Ö²Ä°¦¤µ¤ÎÇË²õÎÏ¤¹¤²¤§¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×´äÞ¼¿¿Æà¤¬âÁ¤¤¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¡ª ·§Ã«¼Ó´õ¤È¡Ä