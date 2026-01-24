【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAが2026年初の新曲「Cold Night」を1月24日に配信リリースした。 ■『HANAのオールナイトニッポンX』でサプライズ解禁 「Cold Night」は、1月24日から放送スタートするTVアニメ『メダリスト』第2期オープニング主題歌として書き下ろされた楽曲で、1月9日放送の『HANAのオールナイトニッポンX』にてサプライズ解禁。HANAにとっては新境地とも言えるサ