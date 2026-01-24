HANAが新曲「Cold Night」を配信リリース！TVアニメ『メダリスト』第2期OP主題歌

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HANAが2026年初の新曲「Cold Night」を1月24日に配信リリースした。

■『HANAのオールナイトニッポンX』でサプライズ解禁

「Cold Night」は、1月24日から放送スタートするTVアニメ『メダリスト』第2期オープニング主題歌として書き下ろされた楽曲で、1月9日放送の『HANAのオールナイトニッポンX』にてサプライズ解禁。HANAにとっては新境地とも言えるサウンドとストレートな歌詞が話題になった。

夢に向かって進むなかで誰もが感じる不安や葛藤、立ち止まりそうになるときにそっと寄り添い、もう一歩を踏み出す勇気をくれる「Cold Night」。『メダリスト』の物語とリンクすることで、より深い感情とあらたな受け取り方が生まれるはずだ。ぜひアニメとともに楽曲の世界観を楽しもう。

「Cold Night」は、1月28日にCDでもリリース。こちらは、今作のために描き下ろされたスペシャルイラストを使用した、レコードサイズの大型仕様の豪華パッケージとなる。

■リリース情報

2026.01.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Cold Night」

2026.01.28 ON SALE

SINGLE「Cold Night」

2026.02.23 ON SALE

DIGITAL ALBUM『HANA』

2026.02.25 ON SALE

ALBUM『HANA』

■【画像】「Cold Night」のジャケット写真