東京・北区を走行していたJR埼京線の電車内で、10代の女性の首にハサミを突きつけたとして17歳の少年が現行犯逮捕されました。【映像】停車する電車の様子23日午後4時半ごろ、北区にあるJR十条駅と赤羽駅の間を走行していた埼京線の電車内で「はさみを振り回している」などと乗客から110番通報がありました。捜査関係者などによりますと、立っていた17歳の少年が座っていた面識のない10代の女性の首に突然、ハサミを突きつけ