SUUMOジャーナル（リクルート）が「渋谷駅まで電車で30分以内にある中古マンションの価格相場が安い駅ランキング」の2025年版を発表しました。「シングル向け」物件では、トップ15のうち14駅が東京23区内の駅という結果に。どのような街が上位にランクインしたのでしょうか？シングル編はランキングトップ15のうち14駅が23区内！ランキング結果（表：リクルート）ランキング全体では、トップ15のうち14駅を東京23区内の駅が占め、