「MLBネットワーク」が選ぶ現役選手のNo.1に米大リーグ、ドジャース・大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、米専門局「MLBネットワーク」が発表した現役選手トップ100の1位に選ばれた。MLB公式は祝福画像を作成し、米ファンから反響が寄せられた。同専門局が13日（同14日）から「Top 100 Right Now」として、ランキング形式で発表した本企画。2位はアーロン・ジャッジ（ヤンキース）、3位はボビー・ウィットJr.（ロイヤルズ）