「MLBネットワーク」が選ぶ現役選手のNo.1に

米大リーグ、ドジャース・大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、米専門局「MLBネットワーク」が発表した現役選手トップ100の1位に選ばれた。MLB公式は祝福画像を作成し、米ファンから反響が寄せられた。

同専門局が13日（同14日）から「Top 100 Right Now」として、ランキング形式で発表した本企画。2位はアーロン・ジャッジ（ヤンキース）、3位はボビー・ウィットJr.（ロイヤルズ）だった。

MLB公式Xは、大谷のオリジナル画像を添えて「ショウヘイ・オオタニが、MLBネットワークの現役選手トップ100でキャリア4度目の1位を受賞した！」と報告。米ファンからも「本当に史上最高だ」「全く驚きはない」「疑いの余地がないな」「彼はあまりにも完璧すぎる」「この男は本当に別次元にいる」などのコメントが書き込まれた。

大谷は昨季、打者として打率.282、出塁率.392、長打率.622、OPS1.014、55本塁打、102打点、20盗塁を記録。投手としては47イニングを投げ、防御率2.87。右ひじ手術からの復帰で限定的な登板ながら、二刀流の活躍を見せた。



（THE ANSWER編集部）