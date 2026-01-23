image: generated at whisk ChatGPTと深夜に「好きな推しの妄想話」をしていたら、突然「あなたは未成年と判断されました」と通知が出る……そんなリアル、もう始まってます。OpenAIが発表した新しいAI年齢予測機能は、ユーザーが入力した生年月日だけでなく、「対話内容」「利用時間帯」「アカウント年齢」「使用パターン」などの行動シグナルをAIが分析し、18歳未満と判定すると自動的に