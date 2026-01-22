【欧州CLリーグフェーズ第7節】(アリアンツ・アレーナ)バイエルン 2-0(前半0-0)サンジロワーズ<得点者>[バ]ハリー・ケイン2(52分、55分)<退場>[バ]キム・ミンジェ(63分)<警告>[バ]キム・ミンジェ2(18分、63分)、マイケル・オリーズ(58分)[サ]プロミス・デビッド(66分)観衆:66,000人└バイエルンが2発快勝、CL準々決勝までの第2戦ホーム開催権を獲得!! 伊藤洋輝はキム・ミンジェの退場受けて途中出場