マツダが示した「次世代コンパクト」の衝撃マツダのエントリーモデルとして長年親しまれてきた「マツダ2」は、そのルーツを1996年誕生の「デミオ」に持ち、日本の都市部でも扱いやすいサイズと高い走行性能を両立したコンパクトカーとして不動の地位を築いてきました。現行型にあたる4代目（DJ系）は2014年の登場以来、幾度もの商品改良を重ねて熟成を極めてきましたが、デビューから10年以上が経過した現在、ファンの間では次