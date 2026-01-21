マツダが示した「次世代コンパクト」の衝撃

マツダのエントリーモデルとして長年親しまれてきた「マツダ2」は、そのルーツを1996年誕生の「デミオ」に持ち、日本の都市部でも扱いやすいサイズと高い走行性能を両立したコンパクトカーとして不動の地位を築いてきました。

現行型にあたる4代目（DJ系）は2014年の登場以来、幾度もの商品改良を重ねて熟成を極めてきましたが、デビューから10年以上が経過した現在、ファンの間では次世代モデルへの期待と、ラインナップ存続への関心がかつてないほど高まっています。

こうした状況の中、2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」においてマツダが世界初公開したコンセプトカー「MAZDA VISION X-COMPACT（マツダ・ビジョン・クロスコンパクト）」は、次期マツダ2の方向性を示唆するビジョンモデルとして、SNSを中心に大きな反響を呼び起こしています。

「ビジョン・クロスコンパクト」が掲げるデザインテーマは、本質的な機能美とミニマリズムを融合させた「ネオ・オーセンティック（Neo-Authentic）」です。

これまでのマツダデザインの象徴であった、複雑な光の移ろいを表現する「魂動デザイン」をさらに進化させ、装飾を極限まで削ぎ落とした「ソリッド・ムーヴ（Solid Move）」という新たな表現を導入しました。

その結果生まれた、彫刻のように滑らかで光沢のある、いわば「ツルツルボディ」とも評される造形に対し、インターネット上では「これまでのマツダ車の中で最もシンプルで美しい」「引き算の美学が究極の形になった」といった絶賛の声が数多く寄せられています。

ボディサイズは全長約3.8メートル級（3825mm）とされており、現行型マツダ2の全長約4mと比較しても一回りコンパクトに設計されている点が特徴です。

このサイズ感について、SNSでは「最近のクルマは大型化しすぎていたので、この小ささは日本の狭い路地で本当に助かる」「自転車のように気軽に乗り回せるというコンセプトに強く共感する」といった、実用面でのメリットを高く評価する意見が目立ちます。

かつてマツダがラインナップしていた、上質でコンパクトなハッチバック「ベリーサ」の再来を想起するファンも多く、「ベリーサのような落ち着きと最新技術が合わさった理想のコンパクトカー」といった期待の声が上がっていることも、本モデルへの関心の高さを物語っています。

インテリアにおいても、人とクルマの深い絆を表現する「イマージブ・ユニティ（Immersive Unity）」というテーマに基づいた独創的な空間が提案されました。

ボディカラーがそのまま室内に入り込んでくるような「インサイド・アウト」のデザインや、スマートフォンを中央に収めて操作の核とするミニマルなコックピットに対し、デジタルネイティブ世代からは「スマホがクルマの一部になるのは合理的」「余計なスイッチがなくて落ち着く」といった好意的な反応が寄せられています。

また、共感型AIによるドライバーの感情に寄り添ったサポート機能の搭載についても、「単なる機械ではなく親友のような存在というコンセプトがマツダらしい」と、その独自の世界観に魅了されるユーザーが少なくありません。

パワートレインの詳細についてはコンセプトモデルゆえに明言を避けていますが、マツダが進める「マルチパスウェイ」戦略に基づき、多様なエネルギー源に対応可能な次世代プラットフォームの採用が推測されています。

ファンの間では、「MX-30 R-EV」で定評のあるロータリーエンジンを発電機として活用するプラグインハイブリッド（PHEV）システムや、高効率な次世代の内燃機関の搭載を熱望する書き込みも散見されます。

現行型のマツダ2が生産を継続する一方で、2027年以降に次世代モデルが動き出すのではないかという噂もあり、今回のビジョン・クロスコンパクトがその土台としてどのように具現化されるのかが、今後の大きな焦点となりそうです。

マツダが示したビジョン・クロスコンパクトは、単なるデザインスタディにとどまらず、コンパクトカーというカテゴリーにおける「走る歓び」の新たな定義をファンに提示しました。

SNSに溢れる熱烈な支持の声は、ユーザーが単なる便利な移動手段ではなく、愛着を持って共に過ごせる「相棒」のような一台を求めていることを証明しています。

この「ツルツルボディ」の美しいコンパクトカーが、いつ、どのような形で市販モデルとして私たちの前に現れるのか。マツダの次世代コンパクトカー戦略から、今後も目が離せません。