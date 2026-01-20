阿蘇市のレジャー施設を離陸した遊覧飛行ヘリが行方不明となり阿蘇中岳周辺で捜索が行われています。【映像】熊本・阿蘇山付近の様子警察や消防によると行方が分からなくなっているのは阿蘇市のレジャー施設「阿蘇カドリー・ドミニオン」を離陸した遊覧飛行ヘリです。台湾から来たとみられる観光客の男女2人と60代の男性パイロットの3人が乗っていて、午前11時ごろに客のスマートフォンの自動衝撃通報から強い衝撃を感知した