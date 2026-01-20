Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramでパルクールにチャレンジする動画を公開した。 【動画＆写真】玉森裕太が公園でパルクール＆街並みやカフェでひと休みショット ■クリエイティブディレクター・明円卓との楽しげなやり取りにも注目 パルクールとは、フランス生まれの、走る・跳ぶ・登るなどの「移動動作」で心身を鍛える運動方法。 玉森は「みょんみょんと遊んできた～。挑戦する気持ち