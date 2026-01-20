Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramでパルクールにチャレンジする動画を公開した。

【動画＆写真】玉森裕太が公園でパルクール＆街並みやカフェでひと休みショット

■クリエイティブディレクター・明円卓との楽しげなやり取りにも注目

パルクールとは、フランス生まれの、走る・跳ぶ・登るなどの「移動動作」で心身を鍛える運動方法。

玉森は「みょんみょんと遊んできた～。挑戦する気持ちは忘れたくないよね」と、クリエイティブディレクター・明円卓のアカウントを添えて動画を公開。“パルクールやってみた”というテロップが出るなか、公園できりんの形のスプリング遊具に手をかける玉森に、「ケガしないでね」という声がかけられる。

レザージャケット＆黒いパンツ姿の玉森は、スプリング遊具の手すりに手をかけ、ゆらゆら揺らしてまたがずに横跳び。撮影している明円が「ナイスー」と声を掛け、玉森とグータッチ。

続いて玉森は、小さなすべり台のキワに横向きで腰掛けたまま横滑り。さらにコンクリートの小さな塀に駆け上ってくるっと振り向きジャンプを披露。ひとつひとつの動作のあと、グータッチも欠かさない。

爆笑する玉森に「やらされてます」「無事でよかったよ」「大丈夫？ケガしてない？」と声がけする明円。「大丈夫」とサラッと答える玉森だった。

コメント欄には「グータッチかわいい」「ドヤ顔してる？」「たまクールかな」「世界一かわいいパルクール」「ずっと見守りたい」「無邪気で尊い」などといったファンの声が続々と到着。

なおInstagramには、同じコーデで街並みを歩いたり、公園に佇んだり、カフェでひと休みする玉森のプラベ感あふれるショットも公開されている。

■「挑戦する気持ちは忘れたくないよね」（玉森）

■レザージャケット姿で公園やカフェを楽しむ玉森