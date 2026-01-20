Ｊ３福島は２０日、キャンプ中の静岡・御前崎市内で練習。今季新加入した「カズ」こと元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）も元気に走り回った。７対７のパスゲームでは激しくボールを競り合い、転倒してピッチ上で一回転する場面も。４対４のミニゲームではゴールも奪い、寺田周平監督（５０）は「カズさんがひと声上げるとチームが盛り上がったりする。いい影響を与えてくれています」とうなずいた。このキャンプについて「リーグ