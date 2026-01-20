木原稔官房長官は20日の記者会見で、衆院選が大学入試の時期と重なることを踏まえ、受験生に対し「投開票日と試験日が重なった場合、当日の投票は難しいこともある。期日前投票を積極的に利用していただくことを勧める」と呼びかけた。