サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップで、大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月20日、、ライバルの韓国との準々決勝に挑む。韓国メディア『マイデイリー』によれば、前日会見に登壇した副主将のDFイ・ヒョンヨン（水原FC）は、こう強気のコメントをした。「『日本にはじゃんけんでさえ負けてはいけない』という言葉がある。日本には何であっても負けてはいけない。しっかり準備して、明日の試合は必ず勝ちたいと思う