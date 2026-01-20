前日会見に登壇したU-23韓国代表のイ・ヒョンヨン。写真：松尾祐希

　サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップで、大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月20日、、ライバルの韓国との準々決勝に挑む。

　韓国メディア『マイデイリー』によれば、前日会見に登壇した副主将のDFイ・ヒョンヨン（水原FC）は、こう強気のコメントをした。

「『日本にはじゃんけんでさえ負けてはいけない』という言葉がある。日本には何であっても負けてはいけない。しっかり準備して、明日の試合は必ず勝ちたいと思う。日本は技術力の高いチームだ。だが、個人ではなくチームとして戦えば、２、３点は十分に取れると思う」
 
　さらに「準々決勝で変わった点は選手たちの自信だ。グループステージでは緊張して萎縮する姿を見せてしまったが、準々決勝は必ず勝利しなければならない試合で、選手たちが自信を持って臨んで良い結果をもたらしたと思う」と続けた。

　グループステージでは１勝１分け１敗の２位抜けと苦戦したものの、オーストラリアを２−１で下した準々決勝の戦いぶりに手ごたえを感じているようだ。

