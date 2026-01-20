「日本にはじゃんけんでさえ負けてはいけない」日韓戦を前に韓国代表戦士がライバル心を露わ！「２、３点は十分に取れる」と強気のコメント【U-23アジア杯】
サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップで、大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月20日、、ライバルの韓国との準々決勝に挑む。
韓国メディア『マイデイリー』によれば、前日会見に登壇した副主将のDFイ・ヒョンヨン（水原FC）は、こう強気のコメントをした。
「『日本にはじゃんけんでさえ負けてはいけない』という言葉がある。日本には何であっても負けてはいけない。しっかり準備して、明日の試合は必ず勝ちたいと思う。日本は技術力の高いチームだ。だが、個人ではなくチームとして戦えば、２、３点は十分に取れると思う」
さらに「準々決勝で変わった点は選手たちの自信だ。グループステージでは緊張して萎縮する姿を見せてしまったが、準々決勝は必ず勝利しなければならない試合で、選手たちが自信を持って臨んで良い結果をもたらしたと思う」と続けた。
グループステージでは１勝１分け１敗の２位抜けと苦戦したものの、オーストラリアを２−１で下した準々決勝の戦いぶりに手ごたえを感じているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「歴史に残る」「こんなの見たことない」日本のPK戦で衝撃の珍事！セーブした敵GKが喜んでいる間に…“奇跡の成功”が大反響！「久しぶりに爆笑したわ」【U-23アジア杯】
韓国メディア『マイデイリー』によれば、前日会見に登壇した副主将のDFイ・ヒョンヨン（水原FC）は、こう強気のコメントをした。
「『日本にはじゃんけんでさえ負けてはいけない』という言葉がある。日本には何であっても負けてはいけない。しっかり準備して、明日の試合は必ず勝ちたいと思う。日本は技術力の高いチームだ。だが、個人ではなくチームとして戦えば、２、３点は十分に取れると思う」
さらに「準々決勝で変わった点は選手たちの自信だ。グループステージでは緊張して萎縮する姿を見せてしまったが、準々決勝は必ず勝利しなければならない試合で、選手たちが自信を持って臨んで良い結果をもたらしたと思う」と続けた。
グループステージでは１勝１分け１敗の２位抜けと苦戦したものの、オーストラリアを２−１で下した準々決勝の戦いぶりに手ごたえを感じているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「歴史に残る」「こんなの見たことない」日本のPK戦で衝撃の珍事！セーブした敵GKが喜んでいる間に…“奇跡の成功”が大反響！「久しぶりに爆笑したわ」【U-23アジア杯】