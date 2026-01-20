20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円安の5万3510円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 56295.74円ボリンジャーバンド3σ 54673.16円ボリンジャーバンド2σ 53954.00円5日移動平均 53583.57円19日日経平均株価現物終値 53510.00円20日夜間取引終値 53050.58円ボリンジャーバンド1σ 52830.00円一目均衡表・転換線 5