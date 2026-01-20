　20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円安の5万3510円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

56295.74円　　ボリンジャーバンド3σ
54673.16円　　ボリンジャーバンド2σ
53954.00円　　5日移動平均
53583.57円　　19日日経平均株価現物終値
53510.00円　　20日夜間取引終値
53050.58円　　ボリンジャーバンド1σ
52830.00円　　一目均衡表・転換線
51620.00円　　一目均衡表・基準線
51428.00円　　25日移動平均
50227.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49989.07円　　75日移動平均
49805.42円　　ボリンジャーバンド-1σ
48535.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
48182.84円　　ボリンジャーバンド2σ
46560.26円　　ボリンジャーバンド3σ
43308.55円　　200日移動平均


