日経225先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円安の5万3510円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
56295.74円 ボリンジャーバンド3σ
54673.16円 ボリンジャーバンド2σ
53954.00円 5日移動平均
53583.57円 19日日経平均株価現物終値
53510.00円 20日夜間取引終値
53050.58円 ボリンジャーバンド1σ
52830.00円 一目均衡表・転換線
51620.00円 一目均衡表・基準線
51428.00円 25日移動平均
50227.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49989.07円 75日移動平均
49805.42円 ボリンジャーバンド-1σ
48535.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
48182.84円 ボリンジャーバンド2σ
46560.26円 ボリンジャーバンド3σ
43308.55円 200日移動平均
株探ニュース
56295.74円 ボリンジャーバンド3σ
54673.16円 ボリンジャーバンド2σ
53954.00円 5日移動平均
53583.57円 19日日経平均株価現物終値
53510.00円 20日夜間取引終値
53050.58円 ボリンジャーバンド1σ
52830.00円 一目均衡表・転換線
51620.00円 一目均衡表・基準線
51428.00円 25日移動平均
50227.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49989.07円 75日移動平均
49805.42円 ボリンジャーバンド-1σ
48535.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
48182.84円 ボリンジャーバンド2σ
46560.26円 ボリンジャーバンド3σ
43308.55円 200日移動平均
株探ニュース