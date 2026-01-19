1月も後半となり、いよいよ入試の本番間近という受験生も多いかもしれません。万全の体制で試験にのぞむには、きちんと食事を摂ることもとても大切です。身近にあって気軽に利用できるコンビニにも、様々な新商品が到着していますよ。2026年1月の新商品5選まとめ(1月20日〜1月26日)ファミリーマート2026年1月の新商品本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。東京・原宿の有名店監