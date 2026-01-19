ビール類酒税の完全統一が10月に控える今年、サントリーでは主要4ブランドのマーケティングを強化。新たな競争環境を見据え、消費変化を捉えた提案で市場をリードする構えだ。「お客様ニーズに寄り添い、新たな挑戦を通して酒類市場全体の成長を目指す」。1月13日の事業方針説明会で西田英一郎社長が宣言した。「なかでもポイントはビール類。私自身、会社人生の多くをビール事業に捧げてきたので、非常に強い思い入れがある