ウクライナ東部マリウポリの港にあるクレーン＝2018年12月（AP＝共同）【キーウ共同】ウクライナ対外情報局は18日、ロシアによる占領が続く東部ドネツク州マリウポリ港について、ロシアが昨年、「復興」と称して港の積極的な利用を進めたとの分析を明らかにした。同港をロシア占領地域の「主要な物流拠点にしようとしている」と指摘した。対外情報局によると、ロシアは外国籍船舶の寄港を許可し、拡張工事も予定。同港を「資源