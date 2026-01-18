【ALGS Year 5 Championship】 開催期間：1月15日～1月18日 開催場所：大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム） 北海道札幌市にて開催されたバトルロイヤルゲーム「Apex Legends」の公式世界大会「Apex Legends Global Series（ALGS） Year 5 Championship」において、米国のプロeスポーツチーム「Oblivion」が初優勝を飾った。 「ALGS