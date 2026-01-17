レヴァークーゼンのエースとして2023-24シーズンのブンデスリーガ無敗優勝に貢献するなど、ドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツはレヴァークーゼンで大きく飛躍した。昨夏にはビッグクラブが獲得に動き、最終的にヴィルツは1億ユーロを超える移籍金でリヴァプールへと移籍した。この移籍について、レヴァークーゼンでチームメイトだったMFロベルト・アンドリッヒは国内のライバルであるバイエルンにだけは行かないでくれとお願いした