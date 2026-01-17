Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年1月17日は、Apple M4チップを搭載し、複数アプリの同時使用やビデオ編集、グラフィックス処理までスムーズに対応の、Appleの最新世代の薄型ノート「MacBook Air（2025）13インチ（M4チップ搭載）」がお得に登場しています。