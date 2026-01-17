Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月17日は、Apple M4チップを搭載し、複数アプリの同時使用やビデオ編集、グラフィックス処理までスムーズに対応の、Appleの最新世代の薄型ノート「MacBook Air（2025）13インチ（M4チップ搭載）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: Apple Intelligence のために設計、13.6 インチ Liquid Retina ディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ、12MP センターフレームカメラ、Touch ID - スカイブルー 141,800円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

AppleのAI「Apple Intelligence」に最適化された、M4チップ搭載の「MacBook Air（2025）13インチ」が14％オフのセール中！

M4チップとApple Intelligenceのために設計されたAppleの最新世代の薄型ノート「MacBook Air（2025）13インチ（M4チップ搭載）」が、現在、Amazonで14％オフに！ 最大18時間駆動のバッテリーと高性能を両立し、場所を選ばずフルスピードで使えますよ。

Apple M4チップを搭載し、複数アプリの同時使用やビデオ編集、グラフィックス処理までスムーズに対応。Apple Intelligenceは文章作成や表現、タスク処理を支援し、プライバシー保護設計によりデータはユーザー本人以外はアクセスできません。

従来モデル比で最大23倍高速（IntelベースMacBook Air比）、最大2倍高速（M1比）という性能向上も見逃せません。

最大18時間バッテリーと高品位ディスプレイで外出先でも快適に作業が可能

最大18時間使えるバッテリーを内蔵し、電源に縛られない運用が可能。13.6インチLiquid Retinaディスプレイは10億色対応で、写真や動画、文字まで鮮明に表示します。

12MPセンターフレームカメラ、3マイク、空間オーディオ対応4スピーカーにより、オンライン会議や視聴体験も高品質。Thunderbolt 4×2、MagSafe、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3に対応し、最大2台の外部ディスプレイ接続も可能です。

Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: Apple Intelligence のために設計、13.6 インチ Liquid Retina ディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ、12MP センターフレームカメラ、Touch ID - スカイブルー 141,800円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Appleアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年1月17日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp