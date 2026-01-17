新シーズンデザインを発表自動車レースF1のレッドブルは15日（日本時間16日）、米ミシガン州デトロイトで2026年型マシンのカラーリングを発表した。長年続いたマット調のイメージを覆す光沢仕上げの鮮やかなデザインに、海外ファンは驚いている。公開されたマシンは、光沢のあるボディが目を引く。赤と青の配色に白のアクセントが加わり、過去のレトロな輝きを復活させたような印象。従来のマット仕上げとは一線を画すメタリッ