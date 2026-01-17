新シーズンデザインを発表

自動車レースF1のレッドブルは15日（日本時間16日）、米ミシガン州デトロイトで2026年型マシンのカラーリングを発表した。長年続いたマット調のイメージを覆す光沢仕上げの鮮やかなデザインに、海外ファンは驚いている。

公開されたマシンは、光沢のあるボディが目を引く。赤と青の配色に白のアクセントが加わり、過去のレトロな輝きを復活させたような印象。従来のマット仕上げとは一線を画すメタリックな輝きで、米自動車メーカー「フォード」との新パートナーシップを象徴するような迫力ある姿だ。

レッドブル公式Xは「同じリバリー（デザイン）だと思ってたでしょ？」といたずらっぽく記し、実際の画像を公開。海外ファンからは驚きと称賛の声が相次いだ。

「ちょっと待って、これ素敵すぎる」

「痺れるくらい美しいね」

「これを待っていたのよ！」

「ビジュ良すぎるだろ」

「言いたくないけど、めっちゃカッコいい」

「10点満点で11点だ」

レッドブルは今季、マックス・フェルスタッペンとアイザック・ハジャーがコンビを組む。



（THE ANSWER編集部）