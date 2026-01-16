東京ヴェルディは16日、東京ヴェルディユースからU-18日本代表MF仲山獅恩がトップ昇格すると発表した。「J1優勝しましょう。よろしくお願いいたします」とコメントしている。仲山は東京都江戸川区出身で、ジュニアユースから東京Vでプレー。昨年度のプレミアリーグEASTでは16得点を決めて、リーグ得点王を受賞していた。海外クラブを含めた進路を模索する中で、トップ昇格が決まった。