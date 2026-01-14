みんなの銀行 CXOオフィスの市原です（広報を担当しています）。前回のステーブルコイン前編（連載＃2）では、Web3の世界における「お金」の安定を目指して誕生した「ステーブルコイン」の基本的な仕組みや、その種類について解説しました。価格変動の激しいビットコイン等とは異なり、価値が一定に保たれるステーブルコインは、Web3を日常に浸透させる「架け橋」として期待されています。しかし、その普及の裏側には、過去の失敗