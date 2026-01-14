¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤¬ÁÏ¤ëÌ¤Íè¡§À¤³¦¤ÈÆüËÜ¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¡¢¤½¤·¤Æ¶ä¹Ô¤Î¿·¤·¤¤Ìò³ä¡Ú¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¸åÊÔ¡Û#3
¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô CXO¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î»Ô¸¶¤Ç¤¹¡Ê¹Êó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
Á°²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥óÁ°ÊÔ¡ÊÏ¢ºÜ¡ô2¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Web3¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤ª¶â¡×¤Î°ÂÄê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡×¤Î´ðËÜÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢¤½¤Î¼ïÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³ÊÊÑÆ°¤Î·ã¤·¤¤¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óÅù¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢²ÁÃÍ¤¬°ìÄê¤ËÊÝ¤¿¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ï¡¢Web3¤òÆü¾ï¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤ë¡Ö²Í¤±¶¶¡×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÉáµÚ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤Î¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤Ö¤Ù¤¥ê¥¹¥¯¤ä¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¸·¤·¤¤¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¸åÊÔ¡ÊÏ¢ºÜ¡ô3¡Ë¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎºÇ¿·µ¬À©¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÁ÷¶âÅù¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1¾Ï¡Ú¸÷¤È±Æ¡¦ºÆ¤Ó¡Û¡§³¤³°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ï1¼ïÎà¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¥ê¥¹¥¯¤òÀµ¤·¤¯ÃÎ¤ë
À¸ÅÌ¡Ê¹Êó »Ô¸¶¡Ë¡§AIÀèÀ¸¡¢Á°²ó¤ÎºÇ¸å¤Ç¡Ö¼ïÎà¤´¤È¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Á°ÊÔ¤Ç³Ø¤ó¤À¡ÖË¡ÄêÄÌ²ßÃ´ÊÝ·¿¡×°Ê³°¤Ë¤â¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©
AIÀèÀ¸¡ÊWeb3.0³«È¯¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥À¡¼ ½ÂÃ«¡Ë¡§ÎÉ¤¤ÅÀ¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤³¤¬¡Ö±Æ¡×¤òÍý²ò¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£²ÁÃÍ¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÃ´ÊÝ¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÄ§¤È¥ê¥¹¥¯¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¿¥¤¥×¡Ë¡ÄêÄÌ²ßÃ´ÊÝ·¿¡§USDT¡¢USDC
¡Ê¿Þ1¡§³¤³°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î¼ïÎà¡ÖË¡ÄêÄÌ²ßÃ´ÊÝ·¿¡×¡Ë
¡ü¡Ú»ÅÁÈ¤ß¡ÛÊÆ¥É¥ëÅù¤ÎË¡ÄêÄÌ²ß¤ò¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¡Ö½àÈ÷¶â¡×¤È¤·¤ÆÍÂ¤±Æþ¤ì¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤È¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤¹¤ë¼çÎ®¥¿¥¤¥×¡£
¡ü¡ÚÂåÉ½Îã¡ÛUSDT¡Ê¥Æ¥¶¡¼¼Ò¡Ë¡¢USDC¡ÊCircle¼Ò¡Ë
¡ü¡Ú¥á¥ê¥Ã¥È¡Û¸½¼Â¤ÎÄÌ²ß¤È¤¤¤¦Î¢ÉÕ¤±¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡ü¡Ú¥ê¥¹¥¯¡ÛÈ¯¹ÔÂÎ¤¬½àÈ÷¶â¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£
¥¿¥¤¥×¢°Å¹æ»ñ»ºÃ´ÊÝ·¿¡§DAI
¡Ê¿Þ2¡§³¤³°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î¼ïÎà¡Ö°Å¹æ»ñ»ºÃ´ÊÝ·¿¡×¡Ë
¡ü¡Ú»ÅÁÈ¤ß¡ÛBTC¡Ê¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ë¤äETH¡Ê¥¤¡¼¥µ¥ê¥¢¥à¡ËÅù¤Î°Å¹æ»ñ»º¤òÃ´ÊÝ¤Ë¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£²Á³ÊÊÑÆ°¤ËÈ÷¤¨¡¢È¯¹Ô³Û°Ê¾å¤Î»ñ»º¡Ê²á¾êÃ´ÊÝ¡Ë¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡£
¡ü¡ÚÂåÉ½Îã¡ÛDAI¡Ê¥À¥¤¡Ë
¡ü¡Ú¥á¥ê¥Ã¥È¡ÛÆÃÄê¤Î¹ñ¤ä´ë¶È¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡¢¤è¤êÊ¬»¶²½¤µ¤ì¤¿»ÅÁÈ¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¡Ú¥ê¥¹¥¯¡ÛÃ´ÊÝ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°Å¹æ»ñ»º¤Î²Á³Ê¤¬µÞÍî¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î²ÁÃÍ¤âÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¥¿¥¤¥×£¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à·¿¡ÊÌµÃ´ÊÝ·¿¡Ë¡§TerraUSD
¡Ê¿Þ3¡§³¤³°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î¼ïÎà¡Ö¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à·¿¡×¡¡CoinMarketCap¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡ü¡Ú»ÅÁÈ¤ß¡ÛË¡ÄêÄÌ²ß¤ä°Å¹æ»ñ»º¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÊª»ñ»º¤ÎÃ´ÊÝ¤ò»ý¤¿¤º¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ê¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¡µëÎÌ¤òÄ´À°¤·¡¢²ÁÃÍ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¡¢ºÇ¤âÌî¿´Åª¤Ê¥¿¥¤¥×¡£
¡ü¡ÚÂåÉ½Îã¡ÛTerraUSD¡ÊUST¡Ë¢¨2022Ç¯5·î¤Ë»ö¼Â¾å¤ÎÊø²õ
¡ü¡Ú¶µ·±¡Û¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢Î¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë»ñ»º¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¡Ö²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤éÊÌ¤Î¥³¥¤¥ó¤òÈ¯¹Ô¤·¤ÆÇã¤¤»Ù¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î¡Ö¿®Íê¡×¤Î¤ß¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·2022Ç¯5·î¡¢¤½¤Î¿®Íê¤¬Êø¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯Çä¤ê¤¬»¦Åþ¡£²Á³Ê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬À©¸æÉÔÇ½¤Ë´Ù¤ê¡¢¤ï¤º¤«¿ôÆü¤Ç¿ôÃû±ßµ¬ÌÏ¤Î²ÁÃÍ¤¬¾Ã¼º¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥é¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¥Æ¥é¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¶µ¤¨¤¿¡¢Î¢ÉÕ¤±¤Î½ÅÍ×À
À¸ÅÌ¡§Ã´ÊÝ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë²ÁÃÍ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¡Ä¡Ä¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤ËÌµÍý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
AIÀèÀ¸¡§¤½¤Î¡ÖÃ´ÊÝ¤ÎÍÌµ¡×¤¬·èÄêÅª¤Êº¹¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤¬¡¢º£¤äWeb3¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿2022Ç¯¤Î¡Ö¥Æ¥é¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à·¿¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤Ø¤Î´üÂÔ¡×¤À¤±¤Ç»Ù¤¨¤é¤ì¤¿´í¤¦¤¤¶Ñ¹Õ¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙ¤½¤Î¿®Íê¤¬ÍÉ¤é¤®¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯Åª¤ÊÇä¤ê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢²Á³Ê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ´À°µ¡Ç½¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢Éé¤ÎÏ¢º¿¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¤ËÇËÃ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Îµ¬À©Åö¶É¤¬¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ë¤Ï³Î¤«¤ÊÎ¢ÉÕ¤±»ñ»º¡Ê¥ê¥¶¡¼¥Ö¡Ë¤È¡¢¸·³Ê¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈºÆÇ§¼±¤¹¤ëºÇÂç¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ¡§¿®Íê¤À¤±¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¬¡¢Êø¤ì¤¿»þ¤Î¾×·â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÊOS¡Êµ¬À©¥ë¡¼¥ë¡Ë¡×¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
AIÀèÀ¸¡§¤¨¤¨¡£¤³¤Î»ö·ï¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö³Î¤«¤ÊÎ¢ÉÕ¤±»ñ»º¡×¤È¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Î¸·³Ê²½¡×¤¬¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤«¡¢À¤³¦Ãæ¤¬ºÆÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¾Ï¡ÚÆüËÜ¤Î¥ë¡¼¥ë¡Û¡§À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤ë¡Ö°ÂÁ´¤ÊOS¡×¤Îºî¤êÊý
¡Ê¿Þ4¡§º£¸å¤Î¹ñÆâ¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡Ë
À¸ÅÌ¡§¥ê¥¹¥¯¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç»È¤¦¾å¤Ç¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
AIÀèÀ¸¡§¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Æ¥é¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤òÊÝ¸î¡×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤¬¡¢À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯6·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¡Ö²þÀµ»ñ¶â·èºÑË¡¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ÏÆüËÜË¡¾å¤Ç¡ÖÅÅ»Ò·èºÑ¼êÃÊ¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢È¯¹Ô¼Ô¤¬¡Ö¶ä¹Ô¡¦»ñ¶â°ÜÆ°¶È¼Ô¡¦¿®Â÷²ñ¼Ò¡×¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¡¢»ñ»º¤Î¡ÖÊ¬ÊÌ´ÉÍý¡×¤È¡Ö¿®Â÷¡×¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍøÊØÀ¤È°ÂÁ´À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥óÀè¿Ê¹ñ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÃì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥Ì¾¾Î¤ÎÄêµÁ¡§¡ÖÅÅ»Ò·èºÑ¼êÃÊ¡×¤Ø
Ë¡Î§¾å¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢·èºÑ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¥È¯¹Ô¼Ô¤Î¸ÂÄê
Ã¯¤Ç¤âÈ¯¹Ô¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶âÍ»Ä£¤ÎÅÐÏ¿¡¦Ç§²Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö¶ä¹Ô¡¦»ñ¶â°ÜÆ°¶È¼Ô¡¦¿®Â÷²ñ¼Ò¡×¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£³¡¥»ñ»ºÊÝÁ´¤ÎµÁÌ³²½
È¯¹Ô³Û¤ÈÆ±³Û°Ê¾å¤Î»ñ»º¤ò¡¢È¯¹ÔÂÎ¼«¿È¤Î»ñ»º¤È¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¡Ö¿®Â÷¡Ê¿®Â÷²ñ¼ÒÅù¤Ø¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ì¡Ë¡×Åù¤Î·Á¤Ç¹ñÆâ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ëü¤¬°ìÈ¯¹Ô²ñ¼Ò¤¬ÇËÃ¾¤·¤Æ¤â¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î»ñ»º¤Ï¼é¤é¤ì¤ë¶Ë¤á¤Æ°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§È¯¹Ô¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¡¼¡¦¥í¡¼¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ê»ñ¶âÀö¾ô¡ËÂÐºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿®Â÷¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¤ªºâÉÛ¡Ê»ñ»º¡Ë¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¬¤±¤Æ¡ÊÊ¬ÊÌ´ÉÍý¡Ë¼é¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»þ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
AIÀèÀ¸¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸·³Ê¤Ê¥ë¡¼¥ëÀ°È÷¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï¡Ö°ÂÁ´¤ËWeb3µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¹ñ¡×¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ú¥³¥é¥à¡ÛÆüËÜ½é¡ª¡ÖJPYC¡×¤¬ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ø¿Ê²½¤·¤¿ÍýÍ³
À¸ÅÌ¡§°ì¤Äµ¿Ìä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡ÖJPYC¡×¤È¤¤¤¦±ßÏ¢Æ°¥³¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢º£³Ø¤ó¤À¿·¤·¤¤Ë¡Î§¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
AIÀèÀ¸¡§Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏJPYC¤Ï¡¢º£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡ËÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¡Ê¢¨¡ËÅù¤ÈÆ±¤¸¡ÖÁ°Ê§¼°»ÙÊ§¼êÃÊ¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ë¡²þÀµ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀµ¼°¤Ê¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡ÊÅÅ»Ò·èºÑ¼êÃÊ¡Ë¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§¿Ê²½¤·¤¿¡Ä¡Ä¡©¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
AIÀèÀ¸¡§ºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ±ß¤Ø¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¡Ê¸½¶â²½¡Ë¡×¤¬Àµ¼°¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤È°ã¤¤¤ò¡¢²¼¤ÎÉ½¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ÊÉ½1¡Ë¡£
JPYC¤ÎÊâ¤ß¤È¡ÖÅÅ»Ò·èºÑ¼êÃÊ¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡Ë¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô
¡ÊÉ½1¡§½¾Íè¤Î¡ÖÁ°Ê§¼°»ÙÊ§¼êÃÊ¡×¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¡ÖÅÅ»Ò·èºÑ¼êÃÊ¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡Ë¡×¤Î°ã¤¤¡Ë
À¸ÅÌ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡¡»ä¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ûÂ¸¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡Ê¡û¡ûPay¡¢¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥ÉÅù¡Ë¤Ïº¸Â¦¤Î¡ÖÁ°Ê§¼°»ÙÊ§¼êÃÊ¡×¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢´ðËÜ¤Ï¸½¶â¤ËÌá¤»¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢±¦Â¦¤Î¡ÖÅÅ»Ò·èºÑ¼êÃÊ¡×¤Ê¤é¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î¤ª¶â¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸½¶â²½¤Ç¤¤ë¤·¡¢Á÷¶â¤Î¼«Í³ÅÙ¤â¹â¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤µ¤ì¤¿ËÜÊª¤Î¤ª¶â¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
AIÀèÀ¸¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¡Ö¿·¤·¤¤¤ª¶â¡×¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢JPYC³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï2025Ç¯8·î¤Ë¡Ö»ñ¶â°ÜÆ°¶È¼Ô¡×¤ÎÅÐÏ¿¤ò´°Î»¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤«¤é¡ÖÁ°Ê§¼°¡×¤«¤é¡ÖÅÅ»Ò·èºÑ¼êÃÊ¡×¤Ø¤ÈÀµ¼°¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Web3¤ÎÀ¤³¦¤È¸½¼Â¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤¬¡¢Ë¡Î§¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤¬¾ÍèÅª¤ËÌÜ»Ø¤¹¡Ö¶ä¹ÔÈ¯¹Ô¤Î¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¿´¶¯¤¤Àè¹Ô»öÎã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
3¾Ï¡ÚÌ¤Íè¤Î¶ñÂÎÎã¡Û¡§Êë¤é¤·¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡© ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¤ë¤ª¶â¡×¤¬Âó¤¯3¤Ä¤ÎÈâ
À¸ÅÌ¡§ÆüËÜ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç°ÂÁ´À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
AIÀèÀ¸¡§¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¤ë¤ª¶â¡×¤¬¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¡¦¼Ò²ñ¤Î3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ÇÊÑ³×¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑÎã¡Ê¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¡Ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¿Þ5¡§¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹Îã¡¡ABeam Consulting¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ https://www.abeam.com/jp/ja/insights/stablecoin_potential/¡Ë
¡Ô¸Ä¿Í¤ÎÌ¤Íè¡Õ ¡Ö1±ßÃ±°Ì¡×¤ÎÁ÷¶â¤ÈÅê»ñ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë
³Ê°Â¡¦¹âÂ®¤Ê¹ñºÝÁ÷¶â¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ú¥¤¥á¥ó¥È
AIÀèÀ¸¡§¤Þ¤º¡ÖÁ÷¶â¡×¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¿ôÀé±ß¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ä¿ôÆü¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¿ôÉÃ¤Ç³¤³°Á÷¶â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢SNS¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤òÁ÷¤ë´¶³Ð¤Ç1±ßÃ±°Ì¤Î¤ª¶â¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ËÁ÷¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡×¤âÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊäÂ¡§ÍøÍÑ¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¯³Û¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤Î¶ä¹Ô¿¶¹þ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð°µÅÝÅª¤ËÄã¥³¥¹¥È¤Ç¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§º£¤Î¹ñºÝÁ÷¶â¤Î¼ê´Ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¾×·âÅª¤Ç¤¹¡£¡Ö1±ßÃ±°Ì¤Î±þ±ç¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹¹ð¼ýÆþ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼·ÐºÑ·÷¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÌ±¼ç²½
AIÀèÀ¸¡§¤µ¤é¤Ë¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥È¡¼¥¯¥ó¡ÊST¡Ë¡×¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º¤ä¥¢¡¼¥È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬¿ôÉ´±ßÃ±°Ì¤«¤é²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤¬¿ôÉ´±ß¤«¤é¡Ä¡Ä¡ª¡¡°ìµ¤¤Ë¿È¶á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÇÛÅö¤Î»ÙÊ§¤¤¤Þ¤Ç¼«Æ°²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÔË¡¿Í¤ÎÌ¤Íè¡Õ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤Î¼«Æ°²½¤È¸úÎ¨²½
¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î³×¿·
AIÀèÀ¸¡§¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¾¦Î®¡Ê¥â¥Î¤ÎÎ®¤ì¡Ë¤È¶âÎ®¡Ê¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¡Ë¤ÎÂ¨»þÆ±´ü¡×¤¬·àÅª¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¹©¾ì¤ÎÁÒ¸Ë¤ËÉôÉÊ¤¬ÆÏ¤¡¢¸¡¼ý¥Ç¡¼¥¿¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢Âå¶â¤¬¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Æ°¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§¤Ø¤§¡¼¡ª¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀÁµá½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¶ä¹Ô¤ÎÁë¸ý¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Ç¿¶¤ê¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¡¢¸åÆü°ì¤Ä°ì¤ÄÄÌÄ¢¤ÈÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤ë¡ÊÆþ¶â¾Ã¹þ¡Ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ÎËÄÂç¤Ç¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê»öÌ³ÉéÃ´¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
AIÀèÀ¸¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤¯¡×¤³¤È¤È¡Ö¤ª¶â¤òÊ§¤¦¡×¤³¤È¤ÏÊÌ¡¹¤Îºî¶È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤ò´°Á´¤ËÆ±´ü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼è°ú¤ÎÆ©ÌÀÀ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ß¥¹¤Ê¤¯24»þ´Ö365Æü·èºÑ¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Î´ë¶È¤È¤â¡¢»þº¹¤ä¶ä¹Ô¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢°Â¿´¤·¤ÆÂ¨»þ·èºÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
À¸ÅÌ¡§»öÌ³ºî¶È¤Î¡ÖËà»¤¡×¤¬¾Ã¤¨¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£·ÐÍý¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¸úÎ¨²½¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊBtoB·èºÑ
AIÀèÀ¸¡§³¤³°´ë¶È¤È¤Î¼è°ú¤Ç¡¢°ÙÂØÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤äÁ÷¶â¥³¥¹¥È¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢24»þ´Ö365Æü¡¢¿×Â®¤Ê·èºÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤â¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§¤³¤ì¤â¡¢Á°ÊÔ¤Ç³Ø¤ó¤À¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤Î4¤ÄÌÜ¤ÎÆÃÄ¹¡Ö¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼è°ú¤ÎÆ©ÌÀÀ¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢°Â¿´¤·¤Æ¹Ô¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ô¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¡Õ ¿·¤·¤¤·ÐºÑ·÷¤È¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð
ÌÜÅª»ØÄê·¿¤ÎµëÉÕ¶â
AIÀèÀ¸¡§µëÉÕ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤ò¡Ö»Ò°é¤ÆÍÑÉÊ¸ÂÄê¡×¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÌÜÅª»ØÄê·¿¡×¤ÎÇÛÉÛ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§¤ª¶â¤Ë¡ÖÌò³ä¡×¤ò»ý¤¿¤»¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤â°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
P2PÅÅÎÏ¼è°ú
AIÀèÀ¸¡§¼«Âð¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Çºî¤Ã¤¿Í¾¾êÅÅÎÏ¤ò¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ò²ð¤µ¤º¤Ë¶á½ê¤Î¿Í¤ØÄ¾ÀÜÇäÇã¤¹¤ë¼Â¸³¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
À¸ÅÌ¡§¸Ä¿Í¤«¤é¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Þ¤Ç¡¢¤ª¶â¤ÎÁ÷¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤Î»ÅÁÈ¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
4¾Ï¡Ú·ëÏÀ¡Û¡§¿·¤·¤¤¤ª¶â¤È¡¢¿·¤·¤¤¶ä¹Ô¤ÎÌò³ä
À¸ÅÌ¡§¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ä¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢º¬Äì¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥óÁ°ÊÔ¡ÊÏ¢ºÜ¡ô2¡Ë¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤Î¼èÁÈ¤ß¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡ª
AIÀèÀ¸¡§¤´Ì¾Åú¡ª¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¶ä¹Ô¼«¿È¤ÎÌò³ä¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ä¹Ô¤Ï¡¢·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤äÍÂ¶â¸ýºÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¿®Íê¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤òÆÈÀêÅª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ·ÐºÑ¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¤è¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡½¡½¤³¤ì¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¶¼°Ò¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢¤Ç¤¹¤«¡©
AIÀèÀ¸¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¶ä¹Ô¤¬¼«¤é¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¤½¤ì¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤äWeb3¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¡¢½¾Íè¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ò°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£
À¸ÅÌ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡¡¥¦¥©¥ì¥Ã¥ÈÊÔ¡ÊÏ¢ºÜ¡ô1¡Ë¤ÇÏÃ¤·¤¿¡¢Web2¤Î¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈWeb3¤Î¿·¤·¤¤·ÐºÑ·÷¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö²Í¤±¶¶¡Ê¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í
AIÀèÀ¸¡§¤Þ¤µ¤·¤¯¡ª¡¡»ä¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤¬º£Ç¯¡¢2025Ç¯7·î4Æü¤Ë¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ª¤è¤ÓWeb3¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Î»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦Æ±¸¡Æ¤¤Î³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¡Ö¶¶¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦²Í¤±¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
È¯É½¤«¤é¤ª¤è¤½È¾Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼Â¾Ú¼Â¸³¡ÊPoC¡Ë¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Solana¡Ê¥½¥é¥Ê¡Ë¤È¤¤¤¦¹âÂ®¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Fireblocks¼Ò¤äTIS¼Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢Web3¤ÎÀ¤³¦¤ò³§¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤Ë°ÂÁ´¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤¬¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¡¢Ãå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
À¸ÅÌ¡§¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
AIÀèÀ¸¡§¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¥¢¥×¥ê¤ò²ð¤·¤Æ¡¢¶ä¹ÔÍÂ¶â¤ò¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ë¸ò´¹¤·¡¢Web3¤ÎÀ¤³¦¡ÊNFT¹ØÆþÅù¡Ë¤Ç»È¤¤¡¢Í¾¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿¶ä¹ÔÍÂ¶â¤ËÌá¤¹¡£
¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¡¢¶ä¹Ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¡ÊKYC¡ËºÑ¤ß¤Î¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¼è°ú´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡Ê¿Þ6¡Ë¡£
»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Web3¤Î¡Ö¼«Í³¤µ¡×¤È¡¢¶ä¹Ô¤Î¡Ö°Â¿´´¶¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¿·¤·¤¤¶âÍ»¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òºî¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤ÎWeb3¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤ÇËÜ¿Í³ÎÇ§¡ÊKYC : Know Your Customer¤ÎÎ¬¡Ë¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¿È¸µ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿¡×¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÁ´¤Ê¼è°ú¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¿Þ6¡§¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤¬¹½ÁÛ¤¹¤ë¡¢Web2¡Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¡Ï¤ÈWeb3¡Î¿·¤·¤¤·ÐºÑ·÷¡Ï¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¶¶¡×¡Ë
À¸ÅÌ¡§¶ä¹Ô¤ÎID¤Ç¿È¸µ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼Æ±»Î¤Ê¤é¡¢Web3¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¤è¤ê¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¼è°ú¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Web3¤¬»ý¤Ä¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ÄÇ½À¡×¤Ë¡¢¶ä¹Ô¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖËÜ¿Í³ÎÇ§¡ÊKYC¡Ë¤äÉÔÀµ´Æ»ë¤Ë¤è¤ë°Â¿´´¶¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇWeb3¤ò¡Ö¾¯¤·ÉÝ¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ç¤â°ìµ¤¤Ë¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
AIÀèÀ¸¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¶ä¹Ô¤ÇËÜ¿Í³ÎÇ§¡ÊKYC¡Ë¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤äÉÔÀµÍøÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¡¢¤è¤ê·òÁ´¤ÇÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¼è°ú´Ä¶¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ï°ì²áÀ¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶âÍ»¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤ëÉÔ²ÄµÕÅª¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿·¤·¤¤Èâ¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§¤Ï¤¤¡ª¡¡»ä¤¿¤Á¶ä¹Ô°÷¼«¿È¤¬¡¢¤³¤ÎÊÑ²½¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ê¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¯¤Ã¤Á¤ã¡ª¡Ë¡£
Web3¤Î¡Ö¼«Í³¤µ¡×✖ ¶ä¹Ô¤Î¡Ö°Â¿´´¶¡×
Ã¯¤Ç¤â¡¦¤É¤³¤Ç¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ëWeb3¤Î¼«Í³¤ÊÀ¤³¦¤Ë¡¢¶ä¹Ô¤¬»ý¤Ä¡ÖËÜ¿Í³ÎÇ§¡ÊKYC¡Ë¡×¤ä¡ÖÉÔÀµ´Æ»ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÂÁ´¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤¬¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤¤¿·¤·¤¤¿®Íê¤Î¥«¥¿¥Á¤Ç¤¹¡£
¤ª¤ï¤ê¤Ë
À¸ÅÌ¡§¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¤Î¡Ö°ÂÄê¤·¤¿¥³¥¤¥ó¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤Ç¼é¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¹ñºÝÁ÷¶â¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¤È¡¢¤¹¤´¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÆ»¶ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
AIÀèÀ¸¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£Web3¤ÏÃ±¤Ê¤ëµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¾ï¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤É¤¦ÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¿®Íê¡Ê¥È¥é¥¹¥È¡Ë¤È¤¤¤¦ÅÚÂæ¤¬À°¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÆ»¶ñ¤ò°Â¿´¤·¤Æ»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ëÃÊ³¬¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ¡§Æ»¶ñ¤¬Â·¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ä¼¡¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö²¿¤ò¤¹¤ë¤«¡×¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡©
AIÀèÀ¸¡§±Ô¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Web3¤Ïµ»½Ñ¤ÎÏÃ¤ËÊ¹¤³¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¾ï¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤É¤¦ÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¼¡²ó¡¦Ï¢ºÜ¡ô4¡Ê·èºÑ¡¦Á÷¶âÊÔ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¶â¤ÎÁ÷¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ëÆü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£·èºÑ¤Î¸½¾ì¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤µ¡ÊËà»¤¡Ë¡×¤¬¾Ã¤¨¤ë¤È²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡£1±ß°Ê²¼¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡×¤¬Âó¤¯Ì¤Íè¤ò°ì½ï¤ËÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡Önote¡×¤«¤é¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.minna-no-ginko.com/
(¼¹É®¼Ô: ¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô)
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÆÁÅç,
¿ÀÆàÀî,
ÇÛÀþ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ë¡Í×,
¥À¥¤¥¹,
½»Âð