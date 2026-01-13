フリーアナウンサーの久米宏さんが2026年1月1日、肺がんのため81歳で死去した。通夜と葬儀は、遺族の意向により近親者で静かに執り行われたという。同13日に所属事務所「オフィス・トゥー・ワン」（東京都港区）が公式サイトで発表し、TBS系音楽番組「ザ・ベストテン」で長年共演したタレントの黒柳徹子さん（92）もインスタグラムで追悼している。「本当に友達でいてくれてありがとう」「ザ・ベストテン」が放送された1978年〜89