大分県由布市挾間町の神社で13日行われた春の大祭に今年の干支にちなんで、ばんえい競走馬として活躍した大型の白馬が登場しました。 【写真を見る】「牛馬の神社」で春の大祭体重1トンの元ばんえい競走馬の白馬も登場、無病息災を祈る大分・由布市 （中島記者）「かつてばんえい競馬の競走馬として活躍していたというハクバボーイもきょうはやってきています。体重は1トン弱あるそうです」 古くから牛馬の神社として