大分県由布市挾間町の神社で13日行われた春の大祭に今年の干支にちなんで、ばんえい競走馬として活躍した大型の白馬が登場しました。

【写真を見る】「牛馬の神社」で春の大祭 体重1トンの元ばんえい競走馬の白馬も登場、無病息災を祈る 大分・由布市

（中島記者）「かつてばんえい競馬の競走馬として活躍していたというハクバボーイもきょうはやってきています。体重は1トン弱あるそうです」

古くから牛馬の神社として信仰されている由布市挾間町の大将軍神社では、春の大祭が行われました。神事では地域の代表が玉串を奉納し、一年の安全を祈願したあと、牛と馬のお祓いが行われました。

今年は干支にちなんで、九重町の牧場から巨大なそりを引かせて力や速さを競うばんえい競争で活躍した白馬が登場しました。

（参拝者）「馬さんのご利益をいただいて、また頑張っていきたいと思います」

（鷲頭牧場・鷲頭郁代社長）「皆さんに白馬に触れて喜んでもらえたのが何より。お祓いを受けて、気持ちを新たにしたい」

大将軍神社の春の大祭は14日も行われ、2日間で約500人の参拝者が訪れる見込みです。