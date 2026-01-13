Google検索のAIモードでは、AIを使って長く複雑な質問やタスクを素早く検索できます。ユーザー体験を重視するために当初AIモードでは広告表示が行われていませんでしたが、2025年11月にはAIモードでも広告がテスト表示されたほか、2026年1月12日には検索内容に応じてパーソナライズされた製品オファーが表示される「Direct Offers」という広告機能が発表されました。New tech and tools for retailers to succeed in an agentic sh