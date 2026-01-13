元テレビ朝日社員の玉川徹氏が13日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。高市早苗首相が衆院解散を検討しているという報道に言及した。玉川氏は「やっぱり分からないのは、なぜ今だ？ってところが分からないですよね」とこのタイミングで解散報道が出たことに言及。「『勝てそうだから』ってところで言えば、支持率はずっと高いわけだから、勝てそうじゃないですか。予算に関