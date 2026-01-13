シンク周りの掃除に便利なメラミンスポンジ。使い捨てやすいので筆者も気に入っていましたが、如何せん潰れるのが早い…最後の方は持ちにくくて、あまり使えないのがネックでしたが、そんな悩みを解決する進化したお掃除グッズがダイソーにありました！快適な使い心地でシンクがピカピカに♡詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シンクお掃除シート＋メラミン（落ち落ちV）価格：￥110（税込）