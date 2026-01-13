なんとなく買ったけど…ハマった！気持ちよく落ちる100均掃除グッズ

シンク周りの 掃除 メラミン スポンジ。使い捨てやすいので筆者も気に入っていましたが、如何せん潰れるのが早い…最後の方は持ちにくくて、あまり使えないのがネックでしたが、そんな悩みを解決する進化したお 掃除 グッズが ダイソー にありました！快適な使い心地でシンクがピカピカに♡詳しく見ていきましょう♪

商品情報

商品名：シンクお掃除シート＋メラミン（落ち落ちV）

価格：￥110（税込）

内容量：8カット分

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480770697

メラミンスポンジが進化してる！ダイソーの優秀なお掃除グッズをチェック

使い捨てやすいメラミンスポンジですが、だんだん潰れてきたり、擦れて小さくなってしまったり…最後の方はもう持ちにくくて、上手く掃除できないこともありますよね。そんなお悩みを解決するアイテムが、ダイソーの掃除グッズ売り場にありました！

今回ご紹介するのは、その名も『シンクお掃除シート＋メラミン（落ち落ちV）』。お値段はもちろん￥110（税込）です。ミシン目が入っており、8カット分使用できます。

また、よくあるメラミンスポンジとは違い、両面それぞれ違ったアプローチができる仕様！この銀色の部分は「アルミニウム粒子入りクリーナー」になっており、シンクを磨くのに向いているんだとか。

反対側は一般的なメラミンスポンジと一緒です。早速使っていきましょう♪

アルミニウム粒子入りクリーナーは、シンクの水垢やこびりついた汚れをスッキリ落とせて好印象。くるくる回すように擦ると、白くてモヤッとした汚れがキレイになりました。

メラミンスポンジも、軽く擦るだけで頑固な水垢や石鹸カスが落ちて優秀です。また、いつも使っているものより、裏面が固くてつかみやすいのが嬉しいポイント◎

before／afterはこんな感じ。スポンジを切り離して水に濡らすだけで、ここまでキレイにお掃除できます。もうずっと売っていてほしいです♡

今回はダイソーの『シンクお掃除シート＋メラミン（落ち落ちV）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。