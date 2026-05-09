長野県諏訪市高島の市道で昨年７月、側溝を覆う鉄製格子状の蓋「グレーチング」が跳ね上がって高級外車の底部を傷つける事故があり、市は補償費用約７５万円を支払うことで車所有者と和解したと、８日の市議会総務産業委員協議会に報告した。市によると、車は独ＢＭＷのセダンで、市外居住の所有者が、市道から民家敷地に乗り入れる際、グレーチングが跳ね上がった。車のタンクとマフラーを損傷し、機能上の問題はなかったが、