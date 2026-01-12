もはや珍しくもなくなった警察官の不祥事だが、沖縄でコンプラ意識を疑われるトンデモな事案が発覚した。沖縄県警の警察官が、「ガサ（家宅捜索）」に入った女性の勤務先に押しかけ、「恋した」などとアプローチをかけた、というのだ。コトは、警察庁が摘発に注力する「匿名流動型犯罪グループ（トクリュウ）」が絡む事件の捜査中に勃発していたが、県警が警察官への「注意」のみで済ませ、事案発覚後もこれといった対応をしてい