台風6号はこのあと日本列島に接近し、各地で警報級の大雨が予想されています。1日夜にかけて台風6号は沖縄本島に直撃する見込みで、暴風域を伴ったまま2日、鹿児島・奄美地方に最接近します。その後、北東に進路を変えて九州・四国地方に迫り、3日には近畿・東海地方に近づきます。関東地方は、3日昼ごろに最接近する見込みです。予想される2日昼までの降水量は沖縄・九州南部で250mmで、1日で6月の約1カ月分に迫る大雨の恐れがあ