台風6号は今日1日(月)の昼前に宮古島地方に接近したあと、夜には沖縄本島に最も接近するでしょう。沖縄本島では今日1日(月)から2日(火)にかけて、一部の電柱が倒れたり、建物の一部が広い範囲に飛散するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど、暴風に厳重に警戒してください。また、高波や大雨による土砂災害などにも厳重な警戒が必要です。台風6号昼前には宮古島に、夜には本