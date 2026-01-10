高市早苗首相が９日付のＳＮＳ投稿で、首相名義の「偽年賀状」が送付されているとして注意喚起した。「差出人の氏名として高市早苗、住所として高市事務所が記載された『偽年賀状』の送付が確認されております。私や高市事務所からの郵送物ではございませんので、ご注意下さい」と記した。この投稿には「目的は何？」「なんの意図があって」「これは酷い」「うわぁ何でもアリ」「捕まえましょう」「気持ち悪い」と反応する投