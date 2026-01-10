3連休スタートの今日10日(土)は、日本海側では午後から荒れた天気になりそうです。暴風や高波に注意・警戒が必要です。南よりの風が強まるため、日中の気温は高く、3月下旬並みの所もあるでしょう。午後は日本海側で大荒れ今日10日(土)は、急速に発達する低気圧が、日本海を北東へ進む見込みです。夜には、低気圧から延びる寒冷前線が日本付近を南下するでしょう。日本海側の地域を中心に、風が強まりそうです。沖縄はおおむね晴れ